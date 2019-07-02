Власти Екатеринбурга показали ролик про Универсиаду
Мэрия Екатеринбурга выпустила ролик про Универсиаду, которая пройдет здесь в 2023 году. В нем показывают главные места уральской столицы - набережную Исети, резиденцию губернатора, ротонду в Харитоновском парке, и спортсменов в различных частях города
– Екатеринбург и сегодня обладает развитой инфраструктурой, необходимой для проведения масштабных мероприятий. Однако, для того, чтобы принять Универсиаду, нам предстоит еще ударно потрудиться, – подчеркнул губернатор региона Евгений Куйвашев.
Мэрия Екатеринбурга выпустила ролик про Универсиаду..
Во время Универсиады-2023 разыграют 244 комплекта медалей. В обязательную летнюю программу мероприятия входят: водное поло, плавание, прыжки в воду, волейбол, легкая атлетика, баскетбол, бадминтон, дзюдо, настольный теннис, спортивная и художественная гимнастика, теннис, тхэквандо, фехтование и стрельба из лука.
Заявку на проведение Универсиады в Екатеринбурге презентовали сегодня, 2 июля, в Неаполе. Перед этим комитет мэрии несколько месяцев готовил книгу о городе и представил ее в конце мая. В победе города они не сомневались.
ИСТОЧНИК KP.RU