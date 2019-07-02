2019-07-02T18:21:59+03:00
Спорт

Власти Екатеринбурга показали ролик про Универсиаду

Сегодня уральская столица получила право на проведение Игр [видео]
Олег Галимов
Поделиться:
Фото: скриншотФото: скриншот
Изменить размер текста:

Мэрия Екатеринбурга выпустила ролик про Универсиаду, которая пройдет здесь в 2023 году. В нем показывают главные места уральской столицы - набережную Исети, резиденцию губернатора, ротонду в Харитоновском парке, и спортсменов в различных частях города

– Екатеринбург и сегодня обладает развитой инфраструктурой, необходимой для проведения масштабных мероприятий. Однако, для того, чтобы принять Универсиаду, нам предстоит еще ударно потрудиться, – подчеркнул губернатор региона Евгений Куйвашев.

Мэрия Екатеринбурга выпустила ролик про Универсиаду..

Во время Универсиады-2023 разыграют 244 комплекта медалей. В обязательную летнюю программу мероприятия входят: водное поло, плавание, прыжки в воду, волейбол, легкая атлетика, баскетбол, бадминтон, дзюдо, настольный теннис, спортивная и художественная гимнастика, теннис, тхэквандо, фехтование и стрельба из лука.

Заявку на проведение Универсиады в Екатеринбурге презентовали сегодня, 2 июля, в Неаполе. Перед этим комитет мэрии несколько месяцев готовил книгу о городе и представил ее в конце мая. В победе города они не сомневались.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Убитым на Уралмаше мужчиной оказался бывший глава диаспоры кыргызстанцев в Екатеринбурге
Житель Нижнего Тагила, выгуливавший собаку, нашел в лесополосе тело мужчины
В Екатеринбурге определились с местом для строительства мечети
«Место, откуда начались воздушные пути в тайгу»: вокзал аэропорта «Уктус» хотят признать культурным наследием
«Ездить стало невозможно»: жители Екатеринбурга решили починить дорогу на собственные деньги
Предприятие ЖКХ из Нижней Туры задолжало работникам 5,2 миллиона рублей
В Екатеринбурге на три дня перекроют трамвайные пути по улице Победы
«Разряд прошел через всю машину»: на Урале водителя крана ударило током от высоковольтной линии
Люди трижды отказали ей в помощи: найденную в лесах Урала екатеринбурженку доставили в больницу
В Екатеринбурге горит цех на территории «Уралмашзавода»
ГК «Атлас Девелопмент» взяла 3 высших награды на федеральной премии для застройщиков UrbanAwards
Клиенты Tele2 переходят в онлайн
Медиафасады «Екатеринбург Арены» и «Екатеринбург Экспо» зажглись в поддержку Универсиады-2023