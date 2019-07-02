В Екатеринбурге на три дня перекроют трамвайные пути по улице Победы

СЕГОДНЯ 13:48 2019-07-02T13:56:05+03:00

В мэрии предупредили, что в выходные не будет ходить трамвай №22 Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге в микрорайоне Уралмаш перекроют трамвайные пути. Движение остановят с 23 часов и до 6 часов 8 июля в обоих направлениях. В администрации города пояснили, что в этот период там пройдут ремонтные работы.

- Речь идет об участке по улице Победы: от остановки «улица Кузнецова» до остановки «улица Лукиных», - добавили в мэрии. - Отметим, что маршрут № 22 в эти выходные закроют.

На период работ маршруты трамваев также изменятся.

Трамвай № 7 будет следовать от станции «Эльмаш» по улицам Старых Большевиков, Фронтовых Бригад, Космонавтов, Машиностроителей до станции «Площадь Первой пятилетки».

Трамвай № 8 будет следовать от станции «40 лет ВЛКСМ» по улицам Гагарина, Ленина, Луначарского, Космонавтов, Машиностроителей до станции «Площадь Первой пятилетки»;

Трамвай № 24 будет следовать от станции «7 Ключей» по улицам Техническая, Бебеля, Машиностроителей до одноименной конечной станции.

ИСТОЧНИК KP.RU