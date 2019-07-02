«Разряд прошел через всю машину»: на Урале водителя крана ударило током от высоковольтной линии

СЕГОДНЯ 13:30 2019-07-02T13:43:56+03:00

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В Полевском водитель крана-манипулятора получил удар током. В пресс-службе «Облкоммунэнерго» рассказали, что мужчина занимался разгрузкой стройматериала, когда стрела крана задела высоковольтную линию в 110 кВ.

Фото: пресс-служба "Облкоммунэнерго"

- Разряд тока прошел через стрелу и всю машину, - добавили там. - Водитель получил сильнейшие ожоги, его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Он находится в реанимации. Рядом с краном находились еще два человека, но они отделались испугом.

Начальник Полевского РКЭС Сергей Рогожкин заявил, что происшествие - это результат грубого нарушения правил безопасности.

Фото: пресс-служба "Облкоммунэнерго"

- В этом случае водитель чудом выжил, обычно при ударе током такого напряжения человек сразу погибает, - добавил он. - Электрический разряд был такой силы, что оплавились стойки крана, а на пострадавшем сгорела вся одежда.

На электроснабжении Полевского случай никак не отразился - линию восстановили в тот же день, а до этого момента они получали электричество по резервной.

ИСТОЧНИК KP.RU