2019-07-02T13:27:47+03:00
Происшествия

Люди трижды отказали ей в помощи: найденную в лесах Урала екатеринбурженку доставили в больницу

Анну Загвоздкину обнаружили спасатели МЧС
Олег Галимов
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Фото: предоставлено родственникамиФото: предоставлено родственниками
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19-летняя жительница Екатеринбурга Анна Загвоздкина, которую искали в Алапаевском районе, найдена живой. Ее уже доставили в больницу Артемовского, где она пробудет 10 дней.

О состоянии девушки «КП» рассказала ее старшая сестра.

- Аню положили на 10 дней в больницу под капельницу, у нее обезвоживание. Она рассказала что заблудилась, но при этом стучалась в три дома, ее все послали, - сообщила сестра девушки Марина.

В МЧС сообщили, что их спасатели сумели обнаружить Анну благодаря поисковым собакам. Девушка отправилась на отдых к озеру вместе с друзьями, но посреди ночи ушла в лес и не вернулась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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