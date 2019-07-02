Люди трижды отказали ей в помощи: найденную в лесах Урала екатеринбурженку доставили в больницу
Анну Загвоздкину обнаружили спасатели МЧС
Фото: предоставлено родственниками
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19-летняя жительница Екатеринбурга Анна Загвоздкина, которую искали в Алапаевском районе, найдена живой. Ее уже доставили в больницу Артемовского, где она пробудет 10 дней.
О состоянии девушки «КП» рассказала ее старшая сестра.
- Аню положили на 10 дней в больницу под капельницу, у нее обезвоживание. Она рассказала что заблудилась, но при этом стучалась в три дома, ее все послали, - сообщила сестра девушки Марина.
В МЧС сообщили, что их спасатели сумели обнаружить Анну благодаря поисковым собакам. Девушка отправилась на отдых к озеру вместе с друзьями, но посреди ночи ушла в лес и не вернулась.
ИСТОЧНИК KP.RU