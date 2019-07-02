В Екатеринбурге горит цех на территории «Уралмашзавода»
Из него эвакуировали 20 человек
Площадь пожара составляет 20 квадратных метровФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге загорелся цех, который расположен на территории «Уралмашзавода». Пожарные на протяжении часа пытаются потушить возгорание.
- Подчеркиваем, цех не принадлежит заводу. Из него эвакуировали 20 человек, пострадавших нет, - рассказали в пресс-службе МЧС.
По предварительной информации, возгорание произошло в кабельном канале. Площадь пожара составляет 20 квадратных метров. На месте работают 27 спасателей и 8 единиц пожарной техники.
ИСТОЧНИК KP.RU