В Екатеринбурге горит цех на территории «Уралмашзавода»

СЕГОДНЯ 12:52 2019-07-02T13:45:28+03:00

Из него эвакуировали 20 человек

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге загорелся цех, который расположен на территории «Уралмашзавода». Пожарные на протяжении часа пытаются потушить возгорание.

- Подчеркиваем, цех не принадлежит заводу. Из него эвакуировали 20 человек, пострадавших нет, - рассказали в пресс-службе МЧС.

По предварительной информации, возгорание произошло в кабельном канале. Площадь пожара составляет 20 квадратных метров. На месте работают 27 спасателей и 8 единиц пожарной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU