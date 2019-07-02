2019-07-02T13:45:28+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге горит цех на территории «Уралмашзавода»

Из него эвакуировали 20 человек
Маргарита МАХОНИНА
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Площадь пожара составляет 20 квадратных метровПлощадь пожара составляет 20 квадратных метровФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге загорелся цех, который расположен на территории «Уралмашзавода». Пожарные на протяжении часа пытаются потушить возгорание.

- Подчеркиваем, цех не принадлежит заводу. Из него эвакуировали 20 человек, пострадавших нет, - рассказали в пресс-службе МЧС.

По предварительной информации, возгорание произошло в кабельном канале. Площадь пожара составляет 20 квадратных метров. На месте работают 27 спасателей и 8 единиц пожарной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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