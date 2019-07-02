ГК «Атлас Девелопмент» взяла 3 высших награды на федеральной премии для застройщиков UrbanAwards

СЕГОДНЯ 12:35 2019-07-02T13:48:40+03:00

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В Санкт-Петербурге были объявлены победители премии UrbanAwards - 2019 в области деловой недвижимости. Премия вновь собрала блестящий пул гостей и участников из сферы строительства и недвижимости Санкт-Петербурга и других российских регионов.

Для группы компаний «Атлас Девелопмент» из Екатеринбурга это мероприятие закончилось фурором: проекты компании отметились высшими наградами в трех номинациях.

Так, инновационные башни iTower были признаны «Лучшим строящимся региональным жилым комплексом комфорт-класса», а также получили статуэтку «Выбор покупателей» - награду, за которую проголосовали непосредственно будущие жители комплекса, выбрав его для жизни и раскупив практически все квартиры буквально за год.

Другой проект компании - «Парк столиц» стал победителем в номинации «Лучший региональный проект».

- Я с гордостью могу сказать, что проекты «Атлас Девелопмент» оценены по достоинству на всероссийском уровне. Успех инновационных башен iTower еще раз подтвердил правильность принятых нашей командой решений о реализации этой во много нестандартной для рынка концепции. Победа в номинации подтверждает, что команда «Атлас Девелопмент» умеет смотреть в будущее. Сегодня iTower официально «Лучший строящийся региональный жилой комплекс комфорт-класса» в стране. И по спросу на квартиры мы видим, что проект продолжает набирать популярность. И особенно приятно было получить награду за «Лучшую идею проекта», где победил наш флагманский проект жилой комплекс «Парк столиц». Нам удалось по-настоящему удивить рынок недвижимости. Будущие жители «Парка столиц», уверен, всецело поддержат решение жюри Urban Awards. Я от всего сердца поздравляю с победой всю нашу команду и горжусь нашими результатами работы, - рассказал генеральный директор Группы компаний «Атлас Девелопмент» Владимир Городенкер.

Напомним, в начале июня инновационные башни iTower и жилой комплекс «Парк столиц» победили в Международной премии за достижения на рынке российской и зарубежной недвижимости «Рекорды рынка».

ИСТОЧНИК KP.RU