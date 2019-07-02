Универсиада-2023 пройдет в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 13:50 2019-07-02T13:50:57+03:00

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Исполком Международной федерации студенческого спорта (FISU) выбрал Екатеринбург для проведения Всемирной летней Универсиады - 2023. Эту информацию «Комсомолке» подтвердили в департаменте информполитики Свердловской области.

- Екатеринбург и сегодня обладает развитой инфраструктурой, необходимой для проведения масштабных мероприятий. Однако, для того чтобы принять Универсиаду, нам предстоит еще ударно потрудиться, - подчеркнул губернатор региона Евгений Куйвашев.

Заявку Екатеринбурга готовили несколько месяцев Фото: департамент информполитики Свердловской области

Ради мероприятия в городе построят целый ряд спортивных объектов, в том числе дворцы самбо, тенниса и водных видов спорта, а также ледовую арену и центр художественной гимнастики. Все они войдут в деревню Универсиады в микрорайоне ВИЗ, которую после передадут УрФУ. Также региональное правительство планировало получить средства для строительства второй ветки метро.

Во время Универсиады-2023 разыграют 244 комплекта медалей. В обязательную летнюю программу мероприятия входят водное поло, плавание, прыжки в воду, волейбол, легкая атлетика, баскетбол, бадминтон, дзюдо, настольный теннис, спортивная и художественная гимнастика, теннис, тхэквондо, фехтование и стрельба из лука.

Заявку на проведение Универсиады в Екатеринбурге презентовали сегодня, 2 июля, в Неаполе. Перед этим комитет мэрии несколько месяцев готовил книгу о городе и представил ее в конце мая. В победе города они не сомневались.

- Дело в том, что FISU, согласно новой политике, не проводит отбор между странами и сосредотачивается на том мегаполисе, который подтвердил свою заинтересованность, - говорили тогда в администрации Екатеринбурга.

В марте кандидатуру города рекомендовал исполкому федерации президент Владимир Путин. Тогда он подчеркнул, что постарается организовать соревнования на достойном уровне.

Универсиада пройдет в России во второй раз. Первый состоялся этой зимой в Красноярске.

ИСТОЧНИК KP.RU