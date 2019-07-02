Медиафасады «Екатеринбург Арены» и «Екатеринбург Экспо» зажглись в поддержку Универсиады-2023

СЕГОДНЯ 11:48 2019-07-02T11:48:39+03:00

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Екатеринбург продолжает свою борьбу за право провести Универсиаду-2023 - почти олимпийские игры, но для студентов. Чтобы поддержать заявку медиафасады уральской столицы начали транслировать символику Универсиады. Сделано это в преддверии финального голосования членов исполнительного комитета Международной федерации студенческого спорта (FISU).

В частности, логотип Универсиады и надпись «Добро пожаловать» на русском и английском языках можно было увидеть на «Екатеринбург Арене» и конгресс-центре МВЦ «Екатеринбург Экспо». Кстати, поддержал заявку Екатеринбурга накануне и уральский автогонщик, победитель «Дакар-2017» Сергей Карякин.

- Наш город как никто другой достоин этой победы, - говорит Сергей Карякин. - Такие масштабные мероприятия как Чемпионат мира по футболу показали, что мы способны проводить такие мероприятия на самом высоком уровне. И я уверен, что Универсиада не станет исключением. Мы готовы на сто процентов, мы готовы показать нашу страну с самой лучшей стороны. Мы любим свой город и покажем свою любовь всему миру.

ИСТОЧНИК KP.RU