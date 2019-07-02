В Екатеринбурге реконструируют стадион РТИ

СЕГОДНЯ 10:23 2019-07-02T10:23:09+03:00

В нем появятся конькобежный и теннисный центры, а также футбольное поле

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Администрация Екатеринбурга вынесла на общественные обсуждения проект планировки в границах улиц Патриса Лумумбы - Начдива Онуфриева - 8 Марта - переулка Рижского. Речь идет реконструкции стадиона РТИ.

– Парковая зона не уменьшится – никаких жилых домов там не будет. Зато в границах стадиона появятся конькобежный и теннисный центр, а также футбольное поле, - рассказала пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян.

Обсуждения будут проходить в период с 2 июля по 6 августа 2019 года. Кроме того, в администрации города сообщили, что участники обсуждений, которые пройдут идентификацию, смогут вносить в проект предложения и замечания. На это им дается период с 9 по 23 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU