2019-07-02T09:19:08+03:00
Экономика

Перевозки пассажиров на СвЖД в июне выросли на 2,6%

В июне 2019 года с вокзалов и станций Свердловской железной дороги отправлено 3,1 миллиона пассажиров
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Всего за январь-июнь 2019 года отправлено 14,7 миллиона пассажиров, что на 2,6% больше, чем за аналогичный период 2018 годаВсего за январь-июнь 2019 года отправлено 14,7 миллиона пассажиров, что на 2,6% больше, чем за аналогичный период 2018 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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По оперативным данным, в июне 2019 года с вокзалов и станций Свердловской железной дороги отправлено 3,1 млн пассажиров, что на 2,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 2,3 млн пассажиров (+2,7%), в дальнем следовании – 0,8 млн (+2,1%). Пассажирооборот на СвЖД в июне 2019 года составил 876 млн пасс-км, что на 2% меньше июня 2018 года.

Всего за январь-июнь 2019 года отправлено 14,7 млн пассажиров, что на 2,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Из них в пригородном сообщении отправлено 10,8 млн пассажиров (+2,8%), в дальнем следовании – 3,9 млн (+2,2%). Пассажирооборот на СвЖД с начала 2019 года уменьшился на 1,1% к уровню прошлого года и составил 4,4 млрд пасс-км.

В целом на инфраструктуре ОАО «РЖД», по оперативным данным, в июне 2019 года перевезено почти 106,9 млн пассажиров, что на 2,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 95,3 млн пассажиров (+2,2%), в дальнем следовании – 11,6 млн (+4,8%). Пассажирооборот в июне 2019 года составил 13,4 млрд пасс-км, что на 0,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Всего за январь-июнь 2019 года перевезено 573,8 млн пассажиров, что на 4,7% больше, чем в январе-июне 2018 года. Из них в дальнем следовании отправлено 52,7 млн пассажиров (+6,4%), в пригородном сообщении – 521,1 млн (+4,5%). Пассажирооборот на сети ОАО «РЖД» с начала 2019 года вырос на 3,4% к уровню прошлого года и составил 57,9 млрд пасс-км.

ИСТОЧНИК KP.RU

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