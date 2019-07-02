2019-07-02T09:44:14+03:00
Общество

На Урале сутки искали девушку с татуировкой в виде птицы

Ее нашли поисковые собаки
Олег Галимов
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Фото: предоставили родственники пропавшейФото: предоставили родственники пропавшей
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В Свердловской области сутки искали 19-летнюю девушку. Анна Загвоздкина поехала праздновать День рождения друзей. Там она поругалась со знакомыми и ушла. После этого Анна перестала выходить на связь.

Фото: сообщество в соцсети "ВКонтакте" "Инцидент Екатеринбург"

Фото: сообщество в соцсети "ВКонтакте" "Инцидент Екатеринбург"

– Пропала в Алапаевском районе, в селе Молтаево, - рассказали родные Анны. – На ней были купальник, сланцы и цветная ветровка. Кроме таких примет указали, что у нее есть татуировка в виде птицы на левой ноге.

После того, как сестра Анны распространила объявление о пропаже, девушка ей позвонила. Оказалось, что ее нашли поисковые собаки. Анну отвезли в больницу.

- Сегодня утром спасатели Алапаевского поисково-спасательного отряда Службы спасения Свердловской области (6 человек и 1 единица техники) выдвинулись на поиски девушки. В 09-20 (мест) спасатели обнаружили девушку на окраине п.Маевка, это примерно в 4-5 км от места пропажи, - сообщили в МЧС.

Спасатели надели на девушку теплые вещи и отогрели горячим чаем, после чего доставили в Алапаевскую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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