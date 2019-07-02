«Веселые водители не отчаиваются»: экс-любовница Гуфа решила станцевать, пока ее автомобиль стоял у светофора
Девушка выложила видео со своей выходкой в Instagram
Фото: Видео: Instagram Яны Шевцовой/ yana_shevczova
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18-летняя Яна Шевцова, получившая известность после романа с рэпером Гуфом, решила снова эпатировать публику. Девушка опубликовала в Instagram видеоролик, в котором она вылезла из окна автомобиля и начала танцевать.
Экс-любовница Гуфа вылезла из машины и танцевала, пока автомобиль ждал светофор.Видео: Instagram Яны Шевцовой/ yana_shevczova
– Вот так веселые водители, не отчаиваясь, стоят на красном, – прокомментировала она свой поступок в соцсети.
Не все подписчики девушки оценили видео, а кто-то напротив ее похвалил за пластичность и позитивное отношение к жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU