«Им грозит гибель»: в Екатеринбурге нашли двух утят без матери
По словам очевидцев, их отказалась забирать служба спасения животных
Фото: сообщество в соцсети «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»
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В Екатеринбурге нашли двух маленьких утят. Они плавали в пруду ЦПКиО имени Маяковского у здания администрации.
– Остались без матери: тело утки лежит там же. Служба спасения животных отказалась их забирать, – пишут очевидцы в сообществе в соцсети «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург». – Им грозит гибель. Пожалуйста, помогите.
По словам свидетелей, малышей начали обижать. Они постоянно пищат.
ИСТОЧНИК KP.RU