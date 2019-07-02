«Им грозит гибель»: в Екатеринбурге нашли двух утят без матери

СЕГОДНЯ 07:42 2019-07-02T07:42:47+03:00

По словам очевидцев, их отказалась забирать служба спасения животных

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В Екатеринбурге нашли двух маленьких утят. Они плавали в пруду ЦПКиО имени Маяковского у здания администрации.

– Остались без матери: тело утки лежит там же. Служба спасения животных отказалась их забирать, – пишут очевидцы в сообществе в соцсети «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург». – Им грозит гибель. Пожалуйста, помогите.

По словам свидетелей, малышей начали обижать. Они постоянно пищат.

ИСТОЧНИК KP.RU