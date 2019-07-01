В Екатеринбурге стартовал второй этап записи в школы
В Екатеринбурге с 1 июля стартовал второй этап записи детей в 1 классы. Записать ребенка в школу можно до 5 сентября.
На первом этапе в средние учебные заведения записывали детей, зарегистрированных на территории, где расположена школа. Теперь же регистрация идет без привязки к конкретной территории.
В остальном – правила те же: заявление можно подать через портал Госуслуг, а также на официальном сайте Екатеринбурга. После этого нужно принести оригиналы документов в учебное учреждение. Сразу документы подать можно в школу, либо в Многофункциональный центр.
Сегодня будущих первоклашек ждут в 102 из 154 школ Екатеринбурга.
ИСТОЧНИК KP.RU