2019-07-01T23:48:59+03:00
Общество

В Екатеринбурге стартовал второй этап записи в школы

102 средних учебных заведения ждут первоклашек
Лев ИСТОМИН
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Треть школ города уже закрыли набор в первые классыТреть школ города уже закрыли набор в первые классыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге с 1 июля стартовал второй этап записи детей в 1 классы. Записать ребенка в школу можно до 5 сентября.

На первом этапе в средние учебные заведения записывали детей, зарегистрированных на территории, где расположена школа. Теперь же регистрация идет без привязки к конкретной территории.

В остальном – правила те же: заявление можно подать через портал Госуслуг, а также на официальном сайте Екатеринбурга. После этого нужно принести оригиналы документов в учебное учреждение. Сразу документы подать можно в школу, либо в Многофункциональный центр.

Сегодня будущих первоклашек ждут в 102 из 154 школ Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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