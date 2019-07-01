Весь асфальт в крови: на Куйбышева подросток на самокате влетел в иномарку

1 Июль 23:39 2019-07-01T23:40:04+03:00

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В Екатеринбурге 1 июля в 17:55 на улице Куйбышева в районе «Атриум Палас Отеля» произошло ДТП с участием ребенка, который катался на самокате.

Как выяснилось, 17-летний парень ехал по улице Куйбышева на самокате с электроприводом со стороны Розы Люксембург в сторону Белинского. Подросток пренебрег правилами безопасности и влетел в иномарку «Ауди Q7».

Фото: Отделение пропаганды УГИБДД по Екатеринбургу

У парня не было шлема и других средств защиты.

- В результате ДТП пострадал несовершеннолетний, бригадой СМП с предварительным диагнозом: сотрясение головного мозга, перелом носа, ушиб правого локтя, ушиб правого колена доставлен в ДГБ № 9, - сообщают в Отделении пропаганды городского ГИБДД.

Фото: Отделение пропаганды УГИБДД по Екатеринбургу

Стражи порядка после ДТП напомнили участникам дорожного движения, которые используют самокаты, основные правила. Кататься по улицам нужно только со средствами защиты, улицу нужно переходить, а не переезжать, для начала нужно выучить правила. Скорость движения по пешеходной зоне не должна быть опасной для пешеходов.

ИСТОЧНИК KP.RU