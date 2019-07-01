Давайте начистоту: специалисты проверили, где можно купаться в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 20:27 2019-07-01T20:27:41+03:00

Купаться на Урале почти везде опасно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Почти все реки и озера оказались критически загрязненными

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14 водоемов Екатеринбурга проверили на предмет безопасности по паразитологическим, химическим и микробиологическим показателям. Причиной проверки данных водоемов стало то, что в них регулярно купаются любители отдыха на природе.

Проверка показала, что далеко не все водоемы соответствуют санитарно-химическим нормам. Так, например, санитарно-химическую проверку не прошли: Верх-Исетский пруд, озеро Шарташ, озеро Песчаное, Исетское водохранилище, водоем Спартак, Уктусское водохранилище, река Патрушиха, Нижне-Исетский пруд, водоем в поселке Шабры и озеро Огородное.

Микробиологические показатели оказались неудовлетворительными у озера Шарташ, водоема Спартак, Нижне-Исетского пруда, Уктусского водохранилища и водоема в Шабрах.

Паразитологические же исследования не выявили никаких существенных отклонений от нормы.

Главной причиной плачевного состояния екатеринбургских водоемов, по мнению сотрудников Роспотребнадзора, является отсутствие организации, следящей и контролирующей состояние воды в водоемах, а также очищающей проблемные участки в случае необходимости.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что безопасное купание в пределах Свердловской области возможно только в озере Щучье.

ИСТОЧНИК KP.RU