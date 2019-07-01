2019-07-01T18:46:46+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ запустил акцию «10% CASHBACK для бизнес-карт Masterсard»

Всего три простых условия
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Фото: пресс-служба БанкаФото: пресс-служба Банка
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Банк УРАЛСИБ запустил акцию «10% CASHBACK для бизнес-карт Masterсard УРАЛСИБА». Акция действует для новых и действующих клиентов, не имеющих счета для совершения операций с использованием бизнес-карт на момент проведения акции.

Принять участие в акции просто:

- откройте счет для совершения операций с использованием бизнес-карт в период проведения акции и оформите к данному счету карту(-ы) Mastercard для бизнеса

- оплачивайте товары и услуги при помощи бизнес-карты Mastercard на сумму не менее 15 000 рублей в месяц

- получайте кэшбэк на ваш счет в размере 10% от оборота в торгово-сервисных предприятиях во всех категориях трат

Бизнес-карта Mastercard дает возможность предпринимателю не только получать выгоду от покупок товаров и услуг, но и вносить выручку на свой расчетный счет, оплачивать командировочные, представительские и другие расходы, снимать наличные денежные средства, получить круглосуточный доступ к средствам на карте и осуществлять оперативный контроль по операциям.

Держателям бизнес-карт Mastercard доступна программа Mastercard Бизнес-Бонус – это скидки и предложения от 50 партнеров в 5 категориях, которые позволят сократить расходы на ведение бизнеса.

Акция проводиться с 01 июля по 30 сентября 2019 года включительно.

Для участия в акции установлено 3 отчетных периода:

01.07.2019 г. – 31.07.2019 г.

01.08.2019 г. – 31.08.2019 г.

01.09.2019 г. – 30.09.2019 г.

Выплата денежного вознаграждения осуществляется ежемесячно за каждый отчетный период до конца месяца, следующего за отчетным периодом – до 31 октября 2019 г. включительно. Один участник акции вправе получить кэшбэк не более 5000 рублей за каждый отчетный период.

Более подробную информацию об акции, а также о тарифах по бизнес-карте Mastercard можно получить на сайте Банка УРАЛСИБ и по телефону 8 800-700-77-16.

Банк УРАЛСИБ активно развивает сервисы для бизнеса, многие из которых бесплатны для клиентов Банка. В их числе удобный сервис регистрации бизнеса «1С-Старт» на сайте Банка с возможностью подключения пакета услуг «Начни с нуля» с годом бесплатного обслуживания расчетного счета, онлайн-резервирование расчетного счета, а также обучающая площадка для предпринимателей Университет бизнеса. Удобные нефинансовые сервисы для бизнеса доступны в Интернет-банке «УРАЛСИБ бизнес-online».

ИСТОЧНИК KP.RU

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