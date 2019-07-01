2019-07-01T18:33:56+03:00
Недвижимость

«Спецавтобаза» разошлет уральцам отдельные квитанции за мусор

Первые платежки жители Свердловской области получат в конце июля
Лев ИСТОМИН
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Мусор уральцы будут оплачивать отдельноМусор уральцы будут оплачивать отдельноФото: Алексей БУЛАТОВ
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Региональный оператор ЕМУП «Спецавтобаза», который занимается сбором, вывозом и утилизацией мусора в Екатеринбурге и Восточной зоне Свердловской области, с 1 июля будет самостоятельно начислять плату за свои услуги.

Первые отдельные платежки собственники жилья получат в конце июля – начале августа. Отметим, что платежки получат потребители, за исключением жителей уральской столицы.

Речь идет о потребителях, которым до настоящего момента счета выставляла компания «Энергосбыт Плюс»: это юридические лица, а также собственники домов и квартир. За перерасчетом собственникам нужно обратиться в территориальные подразделения «Спецавтобазы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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