Организатор Ural Music Night уволил пресс-секретаря фестиваля
Причиной стало неверное цитирование Евгения Горенбурга
.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Людмила Шегал покинула должность пресс-атташе фестиваля Ural Music Night. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.
- Друзья, я больше не пресс-атташе Ural Music Night,- сообщила Людмила Шегал.
Организатор фестиваля Евгений Горенбург отказался комментировать такое решение. По неофициальным данным, дело в комментарии про отмену концерта Хаски, в котором организаторы укорили исполнителя за то, что тот не попытался утихомирить толпу слушателей.
ИСТОЧНИК KP.RU