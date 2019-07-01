Организатор Ural Music Night уволил пресс-секретаря фестиваля

СЕГОДНЯ 17:12 2019-07-01T17:12:59+03:00

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Людмила Шегал покинула должность пресс-атташе фестиваля Ural Music Night. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

- Друзья, я больше не пресс-атташе Ural Music Night,- сообщила Людмила Шегал.

Организатор фестиваля Евгений Горенбург отказался комментировать такое решение. По неофициальным данным, дело в комментарии про отмену концерта Хаски, в котором организаторы укорили исполнителя за то, что тот не попытался утихомирить толпу слушателей.

ИСТОЧНИК KP.RU