2019-07-01T18:09:45+03:00
Звезды

Шоу учеников Джеки Чана, прощальный привет от Шнурова и легкие летние комедии: куда сходить в Екатеринбурге с 1 по 7 июля

Афиша от «Комсомолки»
Анастасия Дубинкина
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Сергей Шнуров выступит на стадионеСергей Шнуров выступит на стадионеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Несмотря на летний сезон в Екатеринбург каждую неделю приезжают звезды из Москвы и Санкт-Петербурга, а также из других стран. На этой неделе с прощальным концертом в уральской столице выступит группировка «Ленинград», а ученики голливудского актера Джеки Чана покажут увлекательное шоу.

Куда сходить в Екатеринбурге с 1 по 7 июля – в материале «Комсомольской правды».

Шоу «11 воинов» 3–4 июля, 19.00, «Дворец молодежи» Режиссер: Джеки Чан Лон Юнь Кунг-Фу Трупп. В ролях: Ху Мингву, Ян Ао, Су Цзинцзин, Го Кай, Су Сяопина, Син Шишуай, Цао Цзялун, Чжао И, Ли Сяофэн, Рен Цзиньюнь, Цзян XingJu. Директор Ху Миньву.

Удивительное красочное шоу для поклонников восточных боевых искусств. Это захватывающее представление, сливающее боевое искусство с традиционным китайским балетом и современным танцем. Философский подтекст раскрывает культурную многогранность китайского народа. Удивительно, но актерский состав был подобран Джеки Чаном.

Ученики голливудского актера два дня будут выступать перед жителями Екатеринбурга. Фото: организаторы

Ученики голливудского актера два дня будут выступать перед жителями Екатеринбурга. Фото: организаторы

Концерт живой музыки «А4. Сергей Крылов. Закрытие симфонического сезона» 3 июля, 19.00, Большой зал филармонии Всемирно известный скрипач Сергей Крылов выступит на сцене Екатеринбургской филармонии. Маэстро покорил Берлинскую и Венскую филармонии, театр Елисейских полей в Париже, «Ля Скала» в Милане. В этот раз он порадует екатеринбуржцев пятым концертом Паганини, исполнит произведения Чайковского и Россини. Аккомпанемент Крылову составит Уральский филармонический оркестр.

Сергей Крылов - скрипач с мировым именем. Фото: официальный сайт Свердловской государственной филрмонии

Сергей Крылов - скрипач с мировым именем. Фото: официальный сайт Свердловской государственной филрмонии

Комедия «Кушать подано» 4 июля, 19.00, театр «Тургеневъ»

Режиссер:Михаил Пазников. В ролях: Елена Перова, Роман ТитовКонстантин Корнейков,Надежда Кутузова,Евгения Криницына,Константин Корнейков,Антон Демидов,Екатерина Анисимова,Ирина Онянова,Екатерина Яковлева, Федор Трофимов, Антон Демидов.

Что происходит, когда на сцену врываются любовники, а затем происходит жуткая неразбериха? Комедия «Кушать подано» покажет все скелеты в шкафу персонажей, а длинная ложь попытается закрыть дверцы чулана. Ящик пандоры откроется внезапно : героев встряхнет неожиданный финал.

Комедия «Ужин дураков» 5 июля, 19.00, театр «Волхонка». Режиссер: Евгений Белоногов. В ролях: Алексей Щипанов, Алексей Агапов, Игорь Решетов, Александр Сергеев, Кристина Тимофеева, Юлия Молчанова.

Трогательная комедия с долей искрометного юмора–таков новый взгляд режиссера Евгения Белоногова на всеминно известное произведение «Ужин дураков» . Это история о коллекционере глупцов, полная удивительных поворотов. Ведь хитроумные дураки не такие и глупые, как оказалось.

"Ужин дураков" - один из самых известных спектаклей театра. Фото: сайт Театра Волхонка

"Ужин дураков" - один из самых известных спектаклей театра. Фото: сайт Театра Волхонка

Концерт группы «Ленинград» 6 июля, 19.00, стадион «Екатеринбург Арена» Наконец-то легендарная группа «Ленинград» выступит в Екатеринбурге на открытой площадке. Незабываемое зрелище на стадионе «Екатеринбург Арена» с размахом в 35 тысяч зрителей. Не упускайте возможность широко встретить песни рок-эстета Сергея Шнурова.

Романтическая комедия «Притяжение женщины» 6 июля, 18.00,театр «Театрон» – 2 сцена. Режиссер: Игорь Турышев. В ролях: Женя Васильев, Таня Боровых, Даниил Ванецкий, Настя Глухова. Утро героев выходит малоудачным: муж сообщает жене о то, что собирается уходить. Вскоре об этом узнает весь город. К девушке сватаются два кавалера, ведь главная героиня обладает не только притягательной, но и магической силой. Она делать мужчин счастливыми! Но планы героев рушатся, когда домой возвращается «сбежавший» супруг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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