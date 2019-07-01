Тут и виагра не нужна: в Instagram появилась страница с обнаженными уралочками
Мы решили показать вам самые сочные снимки
Фото: Instagram
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В Instagram появилась страница, о которой представители мужской части Екатеринбурга и Свердловской области могли только мечтать. Акакунт Hustlerekb собирает фотографии самых сексапильных жительниц уральской столицы и Свердловской области.
Вот лишь некоторые из них.
Фитнес тренер Анастасия Добрынина
Елизавета персональный тренер в одном из залов Екатеринбурга
Екатеринбурженка Анна Карпова
Уралочка Анастасия Пелевина
Начинающая художница Елена Тепляшина
ИСТОЧНИК KP.RU