Тут и виагра не нужна: в Instagram появилась страница с обнаженными уралочками

СЕГОДНЯ 16:45 2019-07-01T16:45:37+03:00

Мы решили показать вам самые сочные снимки

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В Instagram появилась страница, о которой представители мужской части Екатеринбурга и Свердловской области могли только мечтать. Акакунт Hustlerekb собирает фотографии самых сексапильных жительниц уральской столицы и Свердловской области.

Вот лишь некоторые из них.

hustlerekb Фитнес тренер Анастасия Добрынина

hustlerekb Елизавета персональный тренер в одном из залов Екатеринбурга

hustlerekb Екатеринбурженка Анна Карпова

hustlerekb Уралочка Анастасия Пелевина

hustlerekb Начинающая художница Елена Тепляшина

ИСТОЧНИК KP.RU