«Был в темно-синей кофте и тряпичных кроссовках»: в Екатеринбурге пропал подросток

СЕГОДНЯ 15:46 2019-07-01T16:17:24+03:00

Фото: сообщество в соцсети "ВКонтакте" "Лиза Алерт в Екатеринбурге"

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В Екатеринбург пропал 18-летний подросток – Ильдар Шагиев. О местонахождении мальчика ничего неизвестно с 15 июня.

– Ростом примерно 170-175 сантиметров, худой. Глаза серо-зеленые, волосы темно-русые с челкой, - рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт». – Ильдар был одет в темно-синюю кофту с капюшоном, белую футболку, синие джинсы «варенка» и черные тряпичные кроссовки.

Если вам что-то известно о местонахождении подростка, просим позвонить по бесплатному телефону: 8-800-700-54-52. Также можно обратиться к организатору поиска Дмитрию по номеру: 8-932-117-67-58.

ИСТОЧНИК KP.RU