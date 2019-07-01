Жители Екатеринбурга сами выберут место для «Похищения Европы»
Голосование запустят на главном сайте города
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В Екатеринбурге горожане сами выберут место для установки скульптуры «Похищение Европы». Изначально художественный объект планировалось поставить в сквере за Театром оперы и балета, где сейчас идет реконструкция сквера. Однако городские чиновники после опроса граждан в итоге отказались от этой затеи.
Сейчас в качестве мест для установки скульптуры рассматриваются бульвар Культуры на Уралмаше и набережная реки Исеть.
Полный перечень площадок будет сформирован в течение месяца, после чего за понравившийся вариант можно будет проголосовать на сайте Администрации Екатеринбурга.
ИСТОЧНИК KP.RU