В Екатеринбурге дым от сгоревшей на Эльмаше мусорки напугал горожан

СЕГОДНЯ 14:08 2019-07-01T14:08:38+03:00

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Жителей Екатеринбурга напугал дым, исходящий из Эльмаша. На снимках, которые горожане публикуют в соцстехя видно, что пожар возник где-то на Таганской.

Пожар не нанес ущерба Фото: сообщество в соцсети "ВКонтакте" "Инцидент-Екатеринбург"

– Смотря на фотографии, складывается полное ощущение, что горит здание, - сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – Это не так. Там горел мусор. Огонь успел распространиться по площади в 15 квадратных метров.

Дым видели в других районах города Фото: Мария Медведкова, соцсеть "ВКонтакте"

Там добавили, что пажарно-спасательное подразделение приехало на место в течение трех минут и потушило пожар. Пострадавших нет. Ущерба никто не понес.

ИСТОЧНИК KP.RU