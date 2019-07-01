Свердловчанин Владимир Селезнев стал «Художником года»

СЕГОДНЯ 13:37 2019-07-01T13:37:05+03:00

Он получил награду за свою первую выставку, в которой представил работы за 20-летний период

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Уральский художник Владимир Селезнев получил государственную премию в области современного искусства «Инновация». Он стал лучшим в категории «Художник года».

– Экспертное жюри присудило ему награду за выставку «Иногда кратчайший путь – самый длинный», - пишет издание «Наша Газета».

Выставка прошла весной 2018 года в Ельцин Центре. Она была первой для Селезнева: в экспозицию вошли работы за 20-летний период. Несмотря на то, что уралец с детства мечтал стать художником, он прошел армию, несколько институтов и работу сварщиком на Нижнетагильском металлургическом комбинате. Куратором выставки стал Илья Шипиловских.

ИСТОЧНИК KP.RU