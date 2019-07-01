В Академическом построят трехэтажный детский сад

СЕГОДНЯ 13:02 2019-07-01T13:02:30+03:00

Сдать его планируют к концу этого года

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В микрорайоне Академический в Екатеринбурге начали строить новый детский сад, рассчитанный на 250 мест.

В стенах детского сада планируется разместить 10 групп по 25 человек в каждой: две младшие группы, две средние, три старшие и три подготовительных.

Первый этаж будет рассчитан на бытовые помещения для персонала, медпункт и пищеблок. На втором будут располагаться спортивный и актовый залы, административные помещения и комнаты для младших и средних групп детей. На третьем - для старших и подготовительных групп.

Отметим, что в Академическом в этом году возникла проблема с местами в школах из-за большого количества первоклассников. В ближайшие годы в микрорайоне построят новые школы.

ИСТОЧНИК KP.RU