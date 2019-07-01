В Академическом построят трехэтажный детский сад
В микрорайоне Академический в Екатеринбурге начали строить новый детский сад, рассчитанный на 250 мест.
В стенах детского сада планируется разместить 10 групп по 25 человек в каждой: две младшие группы, две средние, три старшие и три подготовительных.
Первый этаж будет рассчитан на бытовые помещения для персонала, медпункт и пищеблок. На втором будут располагаться спортивный и актовый залы, административные помещения и комнаты для младших и средних групп детей. На третьем - для старших и подготовительных групп.
Отметим, что в Академическом в этом году возникла проблема с местами в школах из-за большого количества первоклассников. В ближайшие годы в микрорайоне построят новые школы.
ИСТОЧНИК KP.RU