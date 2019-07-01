В Екатеринбурге пиарщика оштрафовали почти на 100 тысяч рублей за использование чужих фотографий

СЕГОДНЯ 12:55 2019-07-01T13:06:07+03:00

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Известного екатеринбургского пиарщика Платона Маматова оштрафовали за использование фотографий экс-владелицы телеканала «Малина» Ольги Чебыкиной и нарушение авторских прав. По решению суда, Маматов должен удалить все фотографии девушки из всех своих сообществ и выплатить ей более 94 тысяч рублей.

По данным Свердловского областного суда, все фотографии были выставлены в сообществе «Доли агентства «Контент-король» в Facebook и «ВКонтакте», а также на сайте «Малины». Владельцем страниц является сам Маматов. Фотографии были использованы неоднократно и без авторских подписей, хотя, по словам самой Чебыкиной, согласия на их использования она не давала и договоров с Маматовым не заключала.

Женщина подала иск в Кировский районный суд Екатеринбурга, решение было удовлетворено лишь частично. Платона Маматова обязали удалить все фотографии, а также выплатить расходы по оплате нотариальных услуг в размере 94 240 рублей и 600 рублей госпошлины. Однако пиарщик не согласился с решением суда и подал апелляцию в Свердловский областной суд, но она не была удовлетворена.

Напомним, что интернет-телеканал «Малина Медиа», возглавляемое Ольгой Чебыкиной и Екатериной Дегай, в 2013 - 2014 годах заключила 17 договоров с «Четвертым каналом» на общую сумму свыше 20 миллионов рублей. Новое руководство «четвертой кнопки» в регионе потребовало вернуть деньги, но не добилось положительного результата.

Позже директор коммуникационного агентства Magic, Inc Платон Маматов выкупил долг за 3 миллиона рублей, чтобы частично вернуть выданные ранее ссуды.

ИСТОЧНИК KP.RU