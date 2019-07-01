2019-07-01T12:45:41+03:00
Происшествия

В Нижнем Тагиле в мусорном баке нашли труп младенца

Расследованием инцидента занимаются следователи СКР
Олег Галимов
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Когда его обнаружили, ребенок уже был мёртв.Когда его обнаружили, ребенок уже был мёртв.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Нижнем Тагиле в мусорном баке нашли младенца. Когда его обнаружили, ребенок уже был мертв.

Тело малыша нашли у дома № 26 на улице Молодежной. Как сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по Свердловской области, силовики организовали выезд на место происшествия следственно-оперативной группы СК и полиции.

- Районным отделом Следственного комитета организована доследственная проверка, все обстоятельства выясняются, - рассказали в СУ СК РФ по Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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