2019-07-01T11:25:49+03:00
Политика

Евгения Чудновец намерена попасть в Госдуму с помощью Жириновского

Общественница составит конкуренцию спортсмену Антону Шипулину
Мария Трапезникова
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Евгению Чудновец поддержала партия Владимира ЖириновскогоЕвгению Чудновец поддержала партия Владимира ЖириновскогоФото: Михаил ФРОЛОВ
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Уральская общественница Евгения Чудновец пойдет на сентябрьские довыборы в Государственную думу от партии ЛДПР. Такое решение намерен принять генеральный совет партии 2 июля.

Во время избирательной партии Чудновец перебралась в Серов, где поселилась в аварийном доме. Здесь она общается с местными жителями, рассказывая в социальных сетях об их проблемах.

Довыборы в Госдуму по Серовскому городскому округу были назначены после того, как в 2018 году бывший депутат Сергей Бидонько занял должность вице-губернатора Свердловской области. Конкуренцию Чудновец составят олимпийский чемпион Антон Шипулин, которого поддержал Бидонько, а также Габбас Даутов, которого выдвинули коммунисты.

Напомним, что Евгения Чудновец работала в детском саду, а позже была осуждена за репост в социальной сети. Приговор был смягчен, а после и вовсе отменен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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