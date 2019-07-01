Евгения Чудновец намерена попасть в Госдуму с помощью Жириновского
Уральская общественница Евгения Чудновец пойдет на сентябрьские довыборы в Государственную думу от партии ЛДПР. Такое решение намерен принять генеральный совет партии 2 июля.
Во время избирательной партии Чудновец перебралась в Серов, где поселилась в аварийном доме. Здесь она общается с местными жителями, рассказывая в социальных сетях об их проблемах.
Довыборы в Госдуму по Серовскому городскому округу были назначены после того, как в 2018 году бывший депутат Сергей Бидонько занял должность вице-губернатора Свердловской области. Конкуренцию Чудновец составят олимпийский чемпион Антон Шипулин, которого поддержал Бидонько, а также Габбас Даутов, которого выдвинули коммунисты.
Напомним, что Евгения Чудновец работала в детском саду, а позже была осуждена за репост в социальной сети. Приговор был смягчен, а после и вовсе отменен.
ИСТОЧНИК KP.RU