Спортсмены из Екатеринбурга заняли призовые места на Чемпионате Европы по тхэквондо

СЕГОДНЯ 11:24 2019-07-01T11:24:23+03:00

Победителями стали как взрослые люди, так и подростки в возрасте от 10 до 14 лет

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Спортсмены из Екатеринбурга заняли призовые места на Чемпионате и Первенстве Глобальной Федерации Тхэквондо (GTF). Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил участник соревнований и тренер Виталий Шонохов.

Чемпионат GTF - одно из крупнейших соревнований Европы в этом спорте Фото: предоставлено читателем "КП-Екатеринбург"

– Я выступил как «ветеран по спаррингу» и занял 1 место в категории 82 килограмма, - сообщил он. – Также учений Никита Ульянов занял 3 место в личном зачете в категории 10-11 лет. Он же участвовал в спарринге в составе Сборной России и получил 1 место. Кроме того, он заработал 2 место за командный стоп-балл.

В Первенстве приняла участие девочка – Василиса Любова. Она заняла 1 место в составе Сборной России за командный формальный комплекс для девушек 12-14 лет. А также 2 место за стоп-балл и 3 – за спарринг.

– Также екатеринбуржцы участвовали в «Фестивале цветных поясов». На нем Тимофей Белкин получил 2 место за спарринг, а Дмитрий Воробьев – за стоп-балл, а также 3 место за формальный комплекс, – заключил Шонохов.

ИСТОЧНИК KP.RU