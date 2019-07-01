2019-07-01T10:56:38+03:00
Недвижимость

С 1 июля в Екатеринбурге повысились тарифы на воду и электроэнергию

Однако расценки на отопления изменятся только в сентябре
Маргарита МАХОНИНА
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Ранее менялись тарифы на вывоз мусораРанее менялись тарифы на вывоз мусораФото: Алексей БУЛАТОВ
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С 1 июля 2019 года в Екатеринбурге изменились тарифы на услуги ЖКХ. Так, выросла оплата холодной и горячей воды, а также электроэнергии.

Стоимость холодный воды выросла всего на копейку: с 35,77 рубля до 35,78 рубля за кубический метр. Нагрев горячей воды подорожал с 1873 рублей/Гкал до 1911,34 рубля/Гкал, а теплоноситель с 35,75 рубля до 35,78 рубля. У горячей воды из котельных цена изменится с 1696,14 рублей/Гкал до 1730,14 рубля/Гкал. У теплоносителя цена вырастет с 35,77 до 35,78 рублей.

Стоимость электроэнергии вырастет с 4,37 рубля/кВт*час до 4,67 рубля/кВт*час для дня, с 2,06 рубля/кВт*час до 2,2 рубля/кВт*час для ночи. У квартир с электроплитами цена поменяется так: день с 3,04 рубля/кВт*час до 3,25 рубля/кВт*час. Ночь: с 1,44 рубля/кВт*час до 1,54 рубля/кВт*час.

Отопление подорожает в сентябре. А стоимость вывоза мусора поменялась в начале лета. Теперь эта услуга стоит 101 рубль 4 копейки за проживающего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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