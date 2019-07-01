2019-07-01T12:54:23+03:00
Авто

За выходные в Свердловской области задержали 184 нетрезвых водителя

Из них 21 человек повторно попались на вождении в состоянии опьянения, а еще 34 отказались проходить освидетельствование
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: Управление ГИБДД по Свердловской областиФото: Управление ГИБДД по Свердловской области
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На Среднем Урале за прошедшие выходные, с пятницы по воскресенье, сотрудники ГИБДД провели рейд на выявление грубых нарушений. Инспекторы остановили 184 водителя, которые управляли автомобилем в нетрезвом состоянии. Большего всего таких случаев было в субботу.

- За три дня мы обнаружили 21 человека, которых повторно задержали за данное нарушение. Также 34 водителя отказались проходить освидетельствование, - рассказали в Управлении ГИБДД по региону. - Также установили 124 факта вождения автомобиля людьми, которые не имели на это право. Кроме того, задержали 28 человек, которых лишили водительских прав.

В Госавтоинспекции добавили, что в этот же период в области из-за нетрезвых водителей произошло четыре ДТП. В одном из них погибла 17-летняя девушка.

- С начала года такими водителями были спровоцированы 115 аварий. В них погибли 33 человека и 141 получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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