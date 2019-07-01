Полиция Екатеринбурга ищет пострадавших от 48-летнего альфонса, который «занимал» у женщин деньги

СЕГОДНЯ 09:42 2019-07-01T12:55:29+03:00

Он говорил, что ему нужны деньги на бизнес или покупку жилья

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Полиция Екатеринбурга разыскивает женщины, которые пострадали от 48-летнего альфонса. Мужчина занимал деньги у пострадавших, а после переставал выходить на связь. Таким образом он «зарабатывал» с каждой от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/717658" frameborder="0"></iframe> Полиция Екатеринбурга поймала 48-летнего альфонса, который «занимал» у женщин деньги.Видео: отделение по связям со СМИ Екатеринбурга

- По версии следствия, злоумышленник знакомился через интернет с женщинами и входил к ним в доверие. После этого он под надуманным предлогом просил одолжить крупную сумму денег - на покупку квартиры или машины, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России Екатеринбурга. - Сегодня у полиции есть заявления от двух женщин 44 и 54 лет. Также к нам обратился 21-летний мужчина, который сообщил, что злоумышленник одолжил у него 550 тысяч рублей для совместного бизнеса.

Альфонсу грозит до 10 лет лишения свободы. Пока он находится под подпиской о невыезде.

- Полиция просит граждан, которые пострадали от действий данного лица, обращаться в органы внутренних дел по телефонам +7 (912) 623-08-08 (Уголовный розыск), 356-42-02 (Дежурная часть) либо 02, - добавили сотрудники правопорядка.

ИСТОЧНИК KP.RU