В Екатеринбурге с 1 июля откроют проезд по Макаровскому мосту

СЕГОДНЯ 09:20 2019-07-01T12:56:56+03:00

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Сегодня в час дня откроют проезд по Макаровскому мосту. В администрации Екатеринбурга сообщили, что также машины смогут проехать через перекресток улиц Челюскинцев - Бориса Ельцина. На мосту действует ограничение по скоростному режиму - 20 километров в час, а также по полосности - их выделили две, в каждом направлении.

- Работы будут продолжаться и после возобновления движения по новой части моста. Так, предстоит установить трамвайное полотно и контактные сети, а также создать подходы к трамвайной остановке с улицы Бориса Ельцина и сделать пешеходные связи на перекрестке Гражданской - переулка Красный, - подчеркнули в мэрии.

Открыть движение рядом с действующей строительной площадкой решили из-за загруженности центральной магистрали города. Первый этап ведущихся работ закончат в конце ноября, второй пройдет в следующем году.

Пешеходы пока будут ходить по старой части моста. Улицу Гражданскую откроют 14 июля, - добавили в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU