У полицейских Среднего Урала появился новый начальник

СЕГОДНЯ 08:56 2019-07-01T08:56:22+03:00

Им стал Владимир Миронов

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Полицию Свердловской области возглавил генерал-майор Владимир Миронов, ранее занимавший должность начальника Главного следственного управления региона. Пока он является временно исполняющим обязанности. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь областного главка Валерий Горелых.

– Сегодня под руководством Миронова прошло первое селекторное совещание со всеми городскими и районными отделами полиции, - уточнил он.

Ранее пост врио занимал генерал-майор Петр Кривегин, который займется подготовкой к форуму «ИННОПРОМ» и саммиту GMIS. Напомним, мероприятия пройдут в Екатеринбурге с 8 по 11 июля. Ранее президент Владимир Путин сообщал, что постарается их посетить.

– Несмотря на то, что в последнее время Кривегин фактически жил на работе, события международного уровня — в приоритете, поэтому даже не стал брать краткосрочный отпуск, – добавил Горелых.

Постоянного руководителя у свердловской полиции нет с октября 2018 года. Тогда начальника - генерала-лейтенанта Михаила Бородина, перевели на работу в Воронеж.

Владимир Миронов окончил Свердловский юридический институт на следственно-криминалистическом факультете. С 1984 года работает в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU