«Уже завтра начнутся дожди и грозы»: в первые дни июля на Среднем Урале спадет жара

СЕГОДНЯ 08:26 2019-07-01T08:26:21+03:00

Также в городе два дня простоит смог Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики также прогнозируют, что усилится ветер до 15-16 метров в секунду

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Несмотря на жару в прошедшие выходные и сегодня – 25-27 градусов тепла днем, синоптики сообщили об ухудшении погоды. Июль в Екатеринбурге и Свердловской области начнется с переменной облачности и дождей.

– Уже завтра в южной части региона пройдут сильные дожди с грозами. Температура воздуха из-за плотной облачности снизится до 20-24 градусов тепла, – подчеркнула главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко. – В последующие дни погода также будет умеренной. И нельзя сказать, что без осадков: послезавтра тоже будет дождь. При грозах может усилиться ветер – до 15-16 метров в секунду. Возможно, потом осадки прекратятся на какое-то время.

В Екатеринбурге 2 и 3 июля ночная температура воздуха составит 15-17 градусов тепла. Ветер обещают юго-восточный 5-10 метров в секунду.

Ранее синоптики сообщали, что первые дни июля в области простоит смог. Предупреждение продержится два дня.

ИСТОЧНИК KP.RU