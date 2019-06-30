Денис Мацуев дал за день три концерта в городах Свердловской области и передал детским школам концертные рояли в дар от региона

СЕГОДНЯ 23:22 2019-06-30T23:23:15+03:00

Кроме того, в заключительный день фестиваля музыкант отправился в однодневный гастрольный тур по Свердловской области, где выступил перед местной публикой и презентовал новые концертные рояли

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Всемирно известный пианист Денис Мацуев дал три концерта в трех городах Свердловской области — Верхотурье, Алапаевске и Заречном в заключительный день фестиваля «Денис Мацуев представляет…».

Вместе с первым заместителем губернатора Алексеем Орловым музыкант 30 июня также передал в дар местным музыкальным школам три концертных рояля, приобретенных за счет областного бюджета.

Фестиваль «Денис Мацуев представляет…» прошел в Свердловской области в четвертый раз.

Прославленный пианист на этот раз дважды сыграл в Екатеринбурге на сцене свердловской филармонии — с Уральским молодежным симфоническим оркестром и сольно, а также по традиции вручил юным одаренным музыкантам из городов региона стипендии фонда «Новые имена». Кроме того, в заключительный день фестиваля музыкант отправился в однодневный гастрольный тур по Свердловской области, где выступил перед местной публикой и презентовал новые концертные рояли.

Прославленный пианист на этот раз дважды сыграл в Екатеринбурге на сцене свердловской филармонии. Фото: Департамент информационной политики

-Это потрясающая идея. Видно, что уже сейчас она приносит плоды. Дети будут заниматься на этих инструментах, играть, рояли будут жить. Это большое событие для каждого из этих замечательных, небольших, но уютных городов с потрясающей публикой. Люди нуждаются в таких концертах и филармонической афише, хотя в Свердловской области выстроена программа: и филиалы свердловской филармонии работают, и артисты ездят достаточно мощно. Но покупка роялей даст новый толчок для того, чтобы дети ходили в музыкальную школу, а люди – на концерты классической музыки», — сказал народный артист России.

Отметим, что в Верхотурской детской школе искусств, которой был передан рояль, на сегодняшний день обучается 190 школьников, в Алапаевской детской школе искусств им. П.И. Чайковского – 427 учеников, в детской музыкальной школе Заречного – 185 учеников.

-Этот день вполне можно назвать в хорошем смысле безумным. И, конечно, вклад Дениса Мацуева в этот красивый проект — неоценим. Мы уже сейчас можем сказать, что этот проект очень успешен. Это большой шаг в деле сохранения традиций русского фортепианного искусства и его развития», — сказал Алексей Орлов.

ИСТОЧНИК KP.RU