Пожарный расчет и 10 «скорых»: безопасность на концерте «Ленинграда» в Екатеринбурге обойдется в три миллиона рублей

СЕГОДНЯ 18:05 2019-06-30T18:05:40+03:00

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На следующей неделе, 6 июля, в Екатеринбурге пройдет один из последних концертов группировки «Ленинград». Безопасность на мероприятии обойдется в три миллиона и 50 тысяч рублей.

Согласно контракту на госзакупках, с 16:00 и до 23:00 следить за порядком на «Екатеринбург арене» будут 150 охранников и 700 стюардов. Также на месте будет дежурить пожарный расчет и 10 машин «скорой» помощи, из них 4 – реанимации.

Напомним, что недавно в Сети нашли сайт, на котором продаются билеты на концерт с наценкой. Организаторы просят фанатов не пользоваться им.

ИСТОЧНИК KP.RU