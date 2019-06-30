Взял с собой паспорт и СНИЛС: в Реже пропал 15-летний мальчик
Всем кому что либо известно о место нахождении Георгия , огромная просьба звонить координатору поиска Наталия «Лиса» 8-900-044-02-20
Фото: поисковый отряд "Прорыв"
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В Реже объявили в розыск 15-летнего Георгия Усольского. Мальчик сбежал из дома, взяв с собой рюкзак, паспорт и СНИЛС.
Приметы: Прямые темные волосы средней длины, был одет в черную толстовку с капюшоном, темно-синюю ветровку, черные штаны, черные кеды с тремя белыми полосками и темную футболку.
Особые приметы: шрам на левой брови. Рост 170-175 сантиметров.
Всем кому что либо известно о место нахождении Георгия , огромная просьба звонить координатору поиска Наталия «Лиса» 8-900-044-02-20.
ИСТОЧНИК KP.RU