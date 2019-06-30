Как после этого есть роллы? Названы нарушения в заведениях нетрадиционной кухни на Урале

СЕГОДНЯ 17:31 2019-06-30T17:31:55+03:00

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Все больше и больше заведений нетрадиционной кухни (японской, китайской, вьетнамской и др – прим.ред.) открывается в Екатеринбурге и городах Среднего Урала. Но не стоит забывать, что не все предприятия, начинающие свою деятельность в данной сфере, являются добросовестными.

- По данным Управления Роспотребнадзора, на сегодняшний день на территории Свердловской области осуществляют предпринимательскую деятельность, связанную с производством готовой кулинарной продукции «нетрадиционной кухни», 217 объектов малого и среднего бизнеса. Но не стоит забывать о том, что не все предприятия, начинающие свою деятельность в данной сфере, являются добросовестными, и подают соответствующее уведомление в контролирующие органы, - сообщают специалисты.

За прошлый год на территории в регионе были отобраны для проведения лабораторных испытаний пробы блюд «нетрадиционной кухни», из них в 14,3% от общего числа отобранных проб были получены неудовлетворительные результаты по микробиологическим показателям (в 2017 году – 19,8%).

Наиболее часто выявляемыми нарушениями при проведении проверок являются:

- реализация продукции, несоответствующей требованиям нормативных документов по показателям качества и безопасности пищевых продуктов;

- не соблюдение сроков годности и условий хранения продуктов питания и готовой кулинарной продукции;

- реализация продукции при несоответствующих параметрах температурного режима;

- не соблюдение правил личной гигиены персоналом;

- нарушения технологического процесса при приготовлении блюд;

- отсутствие прохождения персоналом необходимых медицинских обследований, исследований и вакцинации, гигиенического обучения и аттестации;

- несоответствие маркировки требованиям нормативных документов;

- недостаточный набор производственных, санитарно-бытовых и вспомогательных помещений;

- на предприятиях не внедрены и не поддерживаются процедуры, основанные на принципах ХАССП и т.д.

Не соблюдение требований санитарного законодательства может стать причиной возникновения пищевых отравлений, заболеваний инфекционной природы.

ИСТОЧНИК KP.RU