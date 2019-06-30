Участник «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников снял фильм
Юморист рассказал о завершении съемок киноленты «Наши мамы»
Фото: Instagram
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Артист шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников завершил съемки фильма «Наши мамы», в котором выступил актером и режиссером. Об этом он рассказал в Instagram.
-Кино, которое я так давно задумал, снято! Я снял и снялся в кино. Именно так это называлось давным-давно, когда в фильмы ещё не вставляли пошлятину и мат, - написал артист.
Ура!!!!. Кино, которое я так давно задумал.Снято!!!! Я снял и снялся в кино. Кинокомедия!!! Именно так это называлось давным-давно, когда в фильмы ещё не вставляли пошлятину и мат. Кинокомедия!!! НАШИ МАМЫ!!! Скоро покажу весь актерский состав. И, конечно, Салют в честь окончания этого события, который длился 12 часов 2 мин. Я Покажу только начало салюта. Дальше он усиливался, но я не снял. #мясников #вячеславмясников #мясниковспасётмир #нашимамы #кино #фильм #екатеринбург #москва #сочи
ИСТОЧНИК KP.RU