2019-06-30T11:19:36+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге 16-летняя девушка не дошла до пешеходного перехода четыре метра и пострадала в аварии

С места ДТП ее доставили в больницу
Олег Галимов
Поделиться:
Девушку увезли в больницу. Фото: УГИБДД по ЕкатеринбургуДевушку увезли в больницу. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге 16-летняя девушка попала под колеса Toyota Corolla. Авария произошла на улице Чкалова, водитель сбил несовершеннолетнюю, когда та переходила дорогу.

- Девушка вместе со своей несовершеннолетней племянницей переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте в 4 метрах от нерегулируемого пешеходного перехода. Сотрудниками Госавтоинспекции на месте аварии были произведены замеры и составлены процессуальные документы, - сообщили в городском управлении ГИБДД.

Стоит добавить, что накануне на дорогах Среднего Урала погибли два человека. В деревне под Каменском-Уральским пьяный водитель сбил 17-летнюю девушку, а на трассе Екатеринбург-Реж легковушка врезалась в лося.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Нижнем Тагиле загорелась крыша «Уралвагонзавода»
«Произошла авария»: в Екатеринбурге пропал интернет у одного из крупнейших провайдеров
На свердловской трассе водитель Daewoo Nexia погиб после столкновения с лосем
Художник из Нижнего Тагила стал лучшим в стране за проект в Ельцин центре
Звонил из леса с просьбой о помощи: под Екатеринбургом пропал 25-летний мужчина
Бизнесмену, подарившему УрГЭУ «золотой» туалет, вручили почетный знак отличия за заслуги перед Свердловской областью
С начала купального сезона в Свердловской области утонули 15 человек
«Написал записку от руки, но печатными буквами»: в Екатеринбурге из-за лжеминера эвакуировали 50 человек
«Новые туфли, маникюр и страшная подруга»: Юлия Михалкова из «Уральских пельменей» рассказала секрет женского счастья
«Рабочих увезли с ожогами в тяжелом состоянии»: на металлургическом заводе Каменска-Уральского загорелся станок
В Екатеринбурге из-за пожара в заброшенном доме эвакуировали людей
В первые дни июля в Екатеринбург придет смог