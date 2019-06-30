В Екатеринбурге 16-летняя девушка не дошла до пешеходного перехода четыре метра и пострадала в аварии

СЕГОДНЯ 11:19 2019-06-30T11:19:36+03:00

С места ДТП ее доставили в больницу

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В Екатеринбурге 16-летняя девушка попала под колеса Toyota Corolla. Авария произошла на улице Чкалова, водитель сбил несовершеннолетнюю, когда та переходила дорогу.

- Девушка вместе со своей несовершеннолетней племянницей переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте в 4 метрах от нерегулируемого пешеходного перехода. Сотрудниками Госавтоинспекции на месте аварии были произведены замеры и составлены процессуальные документы, - сообщили в городском управлении ГИБДД.

Стоит добавить, что накануне на дорогах Среднего Урала погибли два человека. В деревне под Каменском-Уральским пьяный водитель сбил 17-летнюю девушку, а на трассе Екатеринбург-Реж легковушка врезалась в лося.

ИСТОЧНИК KP.RU