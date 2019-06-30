«Произошла авария»: в Екатеринбурге пропал интернет у одного из крупнейших провайдеров
Тысячи уральцев остались без доступа к Сети
Сразу в нескольких районах города люди остались без доступа к Сети.Фото: Дмитрий БРУШКО
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В работе одного из крупнейших операторов связи «Инсис» произошел сбой. Сразу в нескольких районах города люди остались без доступа к Сети.
онах города могут наблюдаться перебои в работе сервисов компании, — говорится в сообщении провайдера в группе «ВКонтакте». — Идут восстановительные работы. Мы стараемся сделать все возможное, чтобы связь появилась в самое ближайшее время. По окончании работ вам придет SMS-сообщение.
ИСТОЧНИК KP.RU