«Произошла авария»: в Екатеринбурге пропал интернет у одного из крупнейших провайдеров

СЕГОДНЯ 11:05 2019-06-30T11:05:11+03:00

Сразу в нескольких районах города люди остались без доступа к Сети. Фото: Дмитрий БРУШКО

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В работе одного из крупнейших операторов связи «Инсис» произошел сбой. Сразу в нескольких районах города люди остались без доступа к Сети.

онах города могут наблюдаться перебои в работе сервисов компании, — говорится в сообщении провайдера в группе «ВКонтакте». — Идут восстановительные работы. Мы стараемся сделать все возможное, чтобы связь появилась в самое ближайшее время. По окончании работ вам придет SMS-сообщение.

ИСТОЧНИК KP.RU