На свердловской трассе водитель Daewoo Nexia погиб после столкновения с лосем
В Свердловской области сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства смертельной аварии. Минувшей ночью на трассе автодороги Екатеринбург-Реж-Алапаевск водитель Daewoo Nexia сбил Лося, который вышел на дорогу.
- В результате ДТП водитель автомобиля погиб на месте происшествия. Два пассажира - молодой человек и несовершеннолетняя девушка получили травмы. Животное погибло, - сообщили в ГИБДД.
Место аварии. Фото: УГИБДД по Свердловской области
Погибшему мужчине было 23 года. С начала 2019 года только в Березовском произошло уже 4 дорожно-транспортных происшествия, связанных с наездом на животных.
- Госавтоинспекция Свердловской области напоминает водителям, что в нашем регионе нередки случаи выхода крупных животных на дороги. Во избежание наездов необходимо двигаться со скоростью, не превышающей максимально разрешенную, обращать внимание на дорожные знаки «Дикие животные», которые устанавливаются именно в местах, где фиксируются случаи выхода животных на дорогу, - добавили в ГИБДД.
Добавим, что прошлым вечером под Каменском-Уральским пьяный водитель насмерть сбил 17-летнюю девушку.
ИСТОЧНИК KP.RU