2019-06-30T10:38:32+03:00
Происшествия

На свердловской трассе водитель Daewoo Nexia погиб после столкновения с лосем

Мужчине было 23 года
Олег Галимов
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Фото: УГИБДД по Свердловской областиФото: УГИБДД по Свердловской области
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В Свердловской области сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства смертельной аварии. Минувшей ночью на трассе автодороги Екатеринбург-Реж-Алапаевск водитель Daewoo Nexia сбил Лося, который вышел на дорогу.

- В результате ДТП водитель автомобиля погиб на месте происшествия. Два пассажира - молодой человек и несовершеннолетняя девушка получили травмы. Животное погибло, - сообщили в ГИБДД.

Место аварии. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Место аварии. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Погибшему мужчине было 23 года. С начала 2019 года только в Березовском произошло уже 4 дорожно-транспортных происшествия, связанных с наездом на животных.

- Госавтоинспекция Свердловской области напоминает водителям, что в нашем регионе нередки случаи выхода крупных животных на дороги. Во избежание наездов необходимо двигаться со скоростью, не превышающей максимально разрешенную, обращать внимание на дорожные знаки «Дикие животные», которые устанавливаются именно в местах, где фиксируются случаи выхода животных на дорогу, - добавили в ГИБДД.

Добавим, что прошлым вечером под Каменском-Уральским пьяный водитель насмерть сбил 17-летнюю девушку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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