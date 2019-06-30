Художник из Нижнего Тагила стал лучшим в стране за проект в Ельцин центре

СЕГОДНЯ 10:09 2019-06-30T10:10:48+03:00

Владимир Селезнев стал лауреатом государственной премии в области современного искусства. «Инновация». Фото: Ельцин центр

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Художник из Нижнего Тагила Владимир Селезнев стал лауреатом государственной премии в области современного искусства «Инновация».

Он стал «Художником года» за выставку-ретроспективу «Иногда кратчайший путь — самый длинный», которая проходила в Ельцин-центре.

14-я церемония награждения состоялась в Нижнем Новгороде. В своих работах художник Селезнев использует не только тушь, уголь и краски, но и компьютерные программы, принтеры, звукоусиливающее оборудование, видеокамеры, лампы.

Вот его работы.

«Написанное слово остается». Фото: Ельцин центр

«Метрополис. Казань» — макет города, который можно увидеть только в темноте. Фото: Ельцин центр

«Бородинский уголь». Фото: Ельцин центр

ИСТОЧНИК KP.RU