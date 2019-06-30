Художник из Нижнего Тагила стал лучшим в стране за проект в Ельцин центре
Художник из Нижнего Тагила Владимир Селезнев стал лауреатом государственной премии в области современного искусства «Инновация».
Он стал «Художником года» за выставку-ретроспективу «Иногда кратчайший путь — самый длинный», которая проходила в Ельцин-центре.
14-я церемония награждения состоялась в Нижнем Новгороде. В своих работах художник Селезнев использует не только тушь, уголь и краски, но и компьютерные программы, принтеры, звукоусиливающее оборудование, видеокамеры, лампы.
Вот его работы.
«Написанное слово остается». Фото: Ельцин центр
«Метрополис. Казань» — макет города, который можно увидеть только в темноте. Фото: Ельцин центр
«Бородинский уголь». Фото: Ельцин центр
ИСТОЧНИК KP.RU