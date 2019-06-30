Звонил из леса с просьбой о помощи: под Екатеринбургом пропал 25-летний мужчина

СЕГОДНЯ 09:49 2019-06-30T09:49:06+03:00

Семен Котлов вышел из дома в Среднеуральске и пропал

Изменить размер текста: A A

Полиция Екатеринбурга объявила в розыск 25-летнего Семена Котлова. 28 июня мужчина ушел из дома в Среднеуральске и пропал. В последний раз он выходил на связь в районе 11-го километра Серовского тракта.

Он позвонил в службу 112 и сказал, что заблудился в лесу, а до этого купался в озере Шувакиш. Приметы пропавшего: рост 175 см, волосы тёмные, короткие, был одет в спортивные брюки темно-серого цвета, спортивную кофту темно-синего цвета, кроссовки синего цвета. На запястьях обеих рук шрамы от сведенных татуировок.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Семена Котлова, просят сообщать в полицию по телефонам (343)356–42–15 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU