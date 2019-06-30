2019-06-30T09:23:48+03:00
Общество

Бизнесмену, подарившему УрГЭУ «золотой» туалет, вручили почетный знак отличия за заслуги перед Свердловской областью

Указ подписал губернатор Евгений Куйвашев
Олег Галимов
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Денис Вешкурцев сам окончил УрГЭУ. Фото: пресс-служба УрГЭУ-СИНХДенис Вешкурцев сам окончил УрГЭУ. Фото: пресс-служба УрГЭУ-СИНХ
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Генеральный директор компании «Сима-Ленд» Денис Вешкурцев получит почетный знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени. Данный указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.

В документе сообщается, что награду Вешкурцеву вручат «за особые заслуги в сфере социально-экономического развития Свердловской области». К награде бизнесмена представило Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Среднего Урала.

Стоит отметить, что получившим знак «За заслуги перед Свердловской областью» полагаются меры социальной помощи. В том числе и единовременная выплата в 15 000 рублей. В 2018 Вешкурцев построил в УрГЭУ-СИНХ «золотой туалет». Свой поступок он объяснил благодарностью родному вузу.

Золотой туалет сделали в вузе в начале 2018 года. Фото: соцсети

Золотой туалет сделали в вузе в начале 2018 года. Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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