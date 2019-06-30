2019-06-30T08:56:52+03:00
Общество

С начала купального сезона в Свердловской области утонули 15 человек

Такую печальную сводку предоставили в региональном МЧС
Олег Галимов
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Фото: ГУ МЧС по Свердловской областиФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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За май-июнь этого года в Свердловской области на водоемах утонули 15 человек, из них - 5 детей. Такую печальную сводку предоставили в региональном МЧС.

- Все дети находились у воды без присмотра взрослых. На сегодняшний день в Свердловской области открыт только один пляж - в Новоуральске, где можно отдыхать безопасно. Купание в других местах небезопасно для жизни и здоровья. Поэтому в летние выходные дни сотрудники МЧС усиливают патрулирование прибрежных территорий, чтобы предупредить население об опасности, - отметили в МЧС.

В городском округе Верхотурский сотрудников пожарно-спасательной части привлекают к профилактической работе с населением сельских старост. Особое внимание участники профилактических рейдов уделяют детям, гуляющим вблизи водоёмов без присмотра взрослых. В профилактической работе с подрастающим поколением огнеборцы активно используют современные гаджеты. Ребятам демонстрируют профилактические ролики на экране смартфона, ведь современной «сетевой» молодёжи зачастую проще именно так воспринимать информацию.

А вот Серовские огнеборцы вышли в профилактический рейд на побережье реки Каквы. Сотрудники МЧС разъяснили, что даже несмотря на небольшую глубину водоёма, он может представлять опасность. Особенно рискуют дети, играющие на берегу без присмотра родителей, ведь даже на отмелях достаточно просто неудачного падения, чтобы вода попала в дыхательные пути и помешала нормальному дыханию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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