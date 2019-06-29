2019-06-29T21:06:34+03:00
Происшествия

«Написал записку от руки, но печатными буквами»: в Екатеринбурге из-за лжеминера эвакуировали 50 человек

Сотрудники правопорядка не в первый раз сталкиваются с такими посланиями
Маргарита МАХОНИНА
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На проверку потребовалось чуть более часаНа проверку потребовалось чуть более часаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жители дома на улице Молотобойцев,17 обнаружили записку с угрозами. Автор письма сообщал, что в подвале здания заложено взрывное устройство. Пресс-секретарь областного главка Валерий Горелых подтвердил эту информацию.

К двум часам дня в дом приехали сотрудники спецслужб, специалисты по взрывным устройствам из «Уралвымпел», а также медики. Из дома эвакуировали всех жильцов, чтобы не подвергать их жизни опасности, а это около 50 человек, в том числе – 11 детей. После того, как в доме завершилась проверка, Горелых прокомментировал ситуацию.

– Причиной срочного прибытия силовиков стала записка на подоконнике второго этажа в подъезде дома. Ее содержимое носило криминальный характер и говорило о том, что жителям здания угрожает беда. Записка была написана от руки, но печатными буквами, – рассказал он. – Полиция и спецслужбы тщательно осмотрели все этажи дома, все укромные места в подъезде и прилегающую территорию. К счастью, ничего опасного не обнаружили.

Послание нашли на подоконнике второго этажа подъезда Фото: 2ГИС

Послание нашли на подоконнике второго этажа подъезда Фото: 2ГИС

На проверку потребовалось чуть более часа. Горелых подчеркнул, что по таким сообщениям всегда проводится комплекс мер.

– Даже тогда, когда очевидно, что какой-то горе-шутник решил проверить, насколько оперативно работает полиция. Безопасность людей — одно из ключевых направлений в деятельности МВД, – добавил пресс-секретарь. – По данному факту проводят проверку сотрудники отдела полиции №13. Автора будут искать: такие записки не в первый попадают в руки правоохранительным органов. Эксперты областного главка проведут экспертизы и сравнят почерки – за подобными случаями может стоять один человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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