2019-06-29T20:14:02+03:00
Звезды

«Новые туфли, маникюр и страшная подруга»: Юлия Михалкова из «Уральских пельменей» рассказала секрет женского счастья

Артистка приняла участие в новом комедийном номере
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: инстаграм Юлии Михалковой, mihalkovaФото: инстаграм Юлии Михалковой, mihalkova
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Юлия Михалкова из «Уральских пельменей» поделилась с подписчиками в Instagram секретом женского счастья. Артиста опубликовала запись миниатюры коллектива о двух подругах.

«Новые туфли, маникюр и страшная подруга»: Юлия Михалкова о женском счастье.Видео: Телеканал "Россия 24";! другой источник

По сюжету Андрей Рожков переодевается в женскую одежду – надевает парик и красное платье. Он играет роль «красивой» подруги, в то время как Михалкова заняла место «дурнушки» и Рожков не забывает постоянно напоминать ей об этом. В конце комедийного номера героиня артистки приходит к выводу о том, что для женского счастья нужны «новые туфли, маникюр и страшная подруга».

– Нет-нет! Я верю в женскую дружбу. Особенно в такую, – комментирует запись артистка. – Знали бы вы, как мы на репетициях смеялись.

ИСТОЧНИК KP.RU

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