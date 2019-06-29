«Новые туфли, маникюр и страшная подруга»: Юлия Михалкова из «Уральских пельменей» рассказала секрет женского счастья
Юлия Михалкова из «Уральских пельменей» поделилась с подписчиками в Instagram секретом женского счастья. Артиста опубликовала запись миниатюры коллектива о двух подругах.
«Новые туфли, маникюр и страшная подруга»: Юлия Михалкова о женском счастье.Видео: Телеканал "Россия 24";! другой источник
По сюжету Андрей Рожков переодевается в женскую одежду – надевает парик и красное платье. Он играет роль «красивой» подруги, в то время как Михалкова заняла место «дурнушки» и Рожков не забывает постоянно напоминать ей об этом. В конце комедийного номера героиня артистки приходит к выводу о том, что для женского счастья нужны «новые туфли, маникюр и страшная подруга».
– Нет-нет! Я верю в женскую дружбу. Особенно в такую, – комментирует запись артистка. – Знали бы вы, как мы на репетициях смеялись.
ИСТОЧНИК KP.RU